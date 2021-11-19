Anasayfa Video Galeriler Gündem İki kardeş ''İznik Gölü'nde intihar edeceğiz'' diyerek el ele ölüme gitti İki kardeş ''İznik Gölü'nde intihar edeceğiz'' diyerek el ele ölüme gitti 19 Kasım 2021 Cuma Saat: 13:01 Bursa'nın Kestel ilçesinde ''İznik Gölü'nde intihar edeceğiz'' diyerek ortadan kaybolan 2 erkek kardeşin cansız bedenleri gölde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619775e0a594c701a33ab8e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilim Kurulu Üyesi açıkladı; yasak ve kısıtlamalar yeniden gündeme gelir mi? Tartıştığı eşinin otomobilini taşla parçaladı Meksika'da dehşet! 9'u üst geçide asılı, 10 ceset bulundu AK Parti'den ''siyasal kriz'' açıklaması Ayıyı döven Türk! Kendisine saldıran ayıyı pişman etti Hadise'nin derin yırtmaçlı dansı olay oldu Pozitif olduğu için akrabasının HES kodunu kullanırken yakalandı Küçük çocuk dehşeti yaşamıştı; serbest bırakıldı Kulüp dizisi setinde ilginç anlar! Bu görüntüler olay oldu