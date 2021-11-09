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İki katlı bina çöktü: Enkaz altından sesler geliyor

Malatya'da İnönü caddesinde 2 katlı bina çöktü. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 14 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı.

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