Anasayfa Video Galeriler Gündem İki kız çocuğu minik köpeği severken öldürdü İki kız çocuğu minik köpeği severken öldürdü 27 Ekim 2024 Pazar Saat: 14:46 Güncelleme: 27 Ekim 2024 Pazar 14:46 Mersin'de 2 kız çocuğu bir cep telefonu dükkanında bulunan pomeranian cinsi köpeği severken ölümüne neden oldu. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, köpeğin sahibi genç kızlardan şikayetçi oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671e27f902e74350200b03bb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da ilginç görüntü Türkiye bugün de minik Hazar'a ağlıyor Bebek katili Öcalan şimdi de ''Misak-ı Millici'' oldu! Türkiye'nin 81 ilinde geçerli Türkiye Kart devri başladı 65 yıllık dede mesleği teknolojiye karşı... Tanesi 2 bin 500 TL'den başlıyor Tazminatını vermeyen patronunu vurdu Tam 2 bin yıldır ayaktaki gizemli Kızıl Kule'nin sırrı çözüldü Filipinler’de kabus: Ölü sayısı 120'yi de aştı Kansere karşı koruyan ''Süper Besin'' üretiminde de, tüketiminde de büyük patlama