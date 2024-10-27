İki kız çocuğu minik köpeği severken öldürdü

Mersin'de 2 kız çocuğu bir cep telefonu dükkanında bulunan pomeranian cinsi köpeği severken ölümüne neden oldu. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, köpeğin sahibi genç kızlardan şikayetçi oldu.

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