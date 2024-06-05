Anasayfa Video Galeriler Gündem İki kız kardeşin esrarengiz ölümü İki kız kardeşin esrarengiz ölümü 05 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 16:25 Konya'da 30 yaşındaki genç kadın, evlerine yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki sitenin bahçesinde ölü bulundu. Kadının kız kardeşi G.B. (26) de evinde ölü bulundu. G.B.'nin hap içerek öldüğü belirlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6660674d77974357e70a4723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Usta oyuncu Fatma Karanfil'e son görev Antalya yanıyor... Sıcaklık 45 dereceye dayandı, ortaya bu manzaralar çıktı Bayram tatilinde Bodrum'a gideceklere kötü haber Görevden alınan belediye başkanına hapis cezası Çanakkale'de orman ve tarım arazilerini alevler sardı Türkiye'nin eşsiz cennetinde, yeşil, mavi ve beyaz kavuştu Türkiye'nin mis kokan altını: 4 tondan 1 litre çıkıyor, litresi 400 bin TL'ye satılıyor THY'ye 30 bin TL'yi veren uçuş korkusunu yeniyor Akılalmaz sağlamlık testi: İçinde insan varken denediler