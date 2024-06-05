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İki kız kardeşin esrarengiz ölümü

Konya'da 30 yaşındaki genç kadın, evlerine yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki sitenin bahçesinde ölü bulundu. Kadının kız kardeşi G.B. (26) de evinde ölü bulundu. G.B.'nin hap içerek öldüğü belirlendi.

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