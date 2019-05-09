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  3. 09 Mayıs 2019 22:48

İki lise öğrencisi ölüme böyle gitti ! Şoke eden kamera kaydı

Bingöl'de bugün gündüz saatlerinde derede şakalaşırken akıntıya kapılarak hayatını kaybeden 2 kız lise öğrencisinin son anlarının kamera kayıtları ortaya çıktı.

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