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  3. 16 Mayıs 2020 10:15

İki metre sosyal mesafeli gelinlik üretildi

Diyarbakır’da bir modaevi işletmecisi koronavirüs tedbirleri kapsamında 500 metre tül ve kumaş kullanarak sosyal mesafesi 2 metre olan 20 kilo ağırlığında 12 metrekarelik alanı kaplayan gelinlik üretti.

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