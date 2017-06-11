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  3. 11 Haziran 2017 18:15

İki metrobüs çarpıştı

Kadıköy Söğütlüçeşme'de iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Şoför ise metrobüste şoför koltuğunda sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Video Galeri
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
Video Galeri
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
Video Galeri
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