  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Haziran 2017 18:45

İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!

Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

Video Galeri
İki metrobüs çarpıştı
İki metrobüs çarpıştı
Video Galeri
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
Video Galeri
Berber dükkanını adeta müzeye çevirdi
Berber dükkanını adeta müzeye çevirdi
Video Galeri
HDP'li vekil ile Astsubay arasında FETÖ'cü- terörist tartışması
HDP'li vekil ile Astsubay arasında FETÖ'cü- terörist tartışması
Video Galeri
Kasımiye Medresesine Ramazanda ziyaretçi akını
Kasımiye Medresesine Ramazanda ziyaretçi akını
Video Galeri
Hesna nine nihayet elektriğe kavuşuyor
Hesna nine nihayet elektriğe kavuşuyor