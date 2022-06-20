Anasayfa Video Galeriler Gündem İki Milli gururumuzun entegrasyonu gerçekleşti İki Milli gururumuzun entegrasyonu gerçekleşti 20 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 14:50 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sentetik açıklıklı radar MİLSAR'ın, ANKA’dan sonra AKSUNGUR'a da başarıyla entegre edildiğini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b05f06ae06677aab6204c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Define avcıları 2 bin 700 yıllık tarihi gün yüzüne çıkardı ABD'de UBER şoförlüğü yapan Türkler ne kadar kazanıyor ? İstanbul'da eczaneye silahlı saldırı TRT'de ''Padişah'' sansürü Plajda kabus! Tatilciler nereye saklanacağını şaşırdı Sizin töreniz, aile meclisiniz batsın! Eski eşini kadın kılığına girip öldürmek istedi İlaç fabrikasında patlama sonrası yangın Denizin rengi neden değişir? Uzman isim nedenini açıkladı Erdoğan'ın ev ziyaretinde ilginç anlar! Elini öptürmedi, alnından öptü