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  3. 27 Aralık 2019 14:10

İki öğrencinin öldüğü korkunç kaza kamerada!

Diyarbakır'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, bir sitenin duvarına çarptı. Kazada 2 ortaokul öğrencisi öldü, 1 öğrenci de ağır yaralandı.

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İstanbul Boğazı'nda gemi kıyıya çarptı!
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