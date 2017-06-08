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  3. 08 Haziran 2017 08:45

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Karaman’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i çocuk 9 kişi yaralandı.

Video Galeri
Beyoğlunda Katara destek protestosu
Beyoğlunda Katara destek protestosu
Video Galeri
Balıkesirde zincirleme kaza: 9 yaralı
Balıkesirde zincirleme kaza: 9 yaralı
Video Galeri
Acemi kadın sürücü otomobil ile apartmanın bahçesine düştü
Acemi kadın sürücü otomobil ile apartmanın bahçesine düştü
Video Galeri
İftar saatinde sopalı yumruklu kavga
İftar saatinde sopalı yumruklu kavga
Video Galeri
İstanbulda uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
İstanbulda uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
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Bomba var diye bağırıp karakola poşet atan şahıs yakalandı
Bomba var diye bağırıp karakola poşet atan şahıs yakalandı