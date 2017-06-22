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  3. 22 Haziran 2017 21:45

İki sene içinde aynı dereden 4üncü ceset çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde 18 yaşındaki genç, Meles Deresi'nde ölü bulundu. Aynı dereden daha önce de 3 erkek cesedi çıkarıldığı öğrenildi.

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