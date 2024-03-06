Anasayfa Video Galeriler Gündem İki ülkenin transları birbirine girdi İki ülkenin transları birbirine girdi 06 Mart 2024 Çarşamba Saat: 08:10 Güncelleme: 06 Mart 2024 Çarşamba 08:10 İki Asya ülkesi Filipin ve Tayland arasında bu sefer de "trans birey" gerilimi yaşanıyor. Filipinli ve Taylandlı trans bireyler ile birbirine girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e7faca5399443f7e094b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ''Daltonları'' yakalandı: 100 milyon TL'lik işlem detayı dudak uçuklattı Bakan Yerlikaya açıkladı: Her taşın altından organize suç örgütü çıktı YRP'den aday olan Davut Güloğlu, mikrofonu fırlattı, vatandaşın üzerine yürüdü BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur, Nurcanım ile Horon tepti Uçakta ''Ben bu uçakla uçmak istemiyorum'' krizi Çanakkale depremi uzmanları şaşırttı: ''İzlemek gerekiyor'' Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı Galatasaray'ın ilk logosu açık artırmada! İstanbul'da 4 ton balığa el konuldu