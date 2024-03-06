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İki ülkenin transları birbirine girdi

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İki Asya ülkesi Filipin ve Tayland arasında bu sefer de "trans birey" gerilimi yaşanıyor. Filipinli ve Taylandlı trans bireyler ile birbirine girdi.

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