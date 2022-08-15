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  4. İki yamaç paraşütcü havada birbirine dolandı! O anlar kamerada

İki yamaç paraşütcü havada birbirine dolandı! O anlar kamerada

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan atlayış yapan yamaç paraşütü pilotları, kalkış sırasında birbirine dolandı. 2 pilot ve 2 yolcunun yaralandığı kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

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