Anasayfa Video Galeriler Gündem İki yamaç paraşütcü havada birbirine dolandı! O anlar kamerada İki yamaç paraşütcü havada birbirine dolandı! O anlar kamerada 15 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 16:45 Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan atlayış yapan yamaç paraşütü pilotları, kalkış sırasında birbirine dolandı. 2 pilot ve 2 yolcunun yaralandığı kaza cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fa4df47f6f1b2a2672bb57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saniye saniye kamerada: İşe giderken dehşeti yaşadı Ankara'yı sağanak ve fırtına vurdu; adliyede tavan çöktü! Motosiklet hırsızını uçan tekmeyle yere serdi İstanbul'da spor salonunun çatısı çöktü 2 gün önce intihara kalkışan genç canına kıydı İETT otobüsünü sel bastı! Yolcuların panik anları kamerada Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'nın rengi değişti İstanbul'daki öğrenci yurdunda Arapça cuma hutbesi olay oldu IKEA mağazasında zorla karantinaya alınan müşteriler firar etti