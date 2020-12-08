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  3. 08 Aralık 2020 12:45

İkinci dozu vurulan Çin aşısı yan etki yaptı mı?

Sağlık Bakanlığı ile Çinli biyoteknoloji firması arasında imzalanan protokol ile koronavirüse karşı geliştirilen aşının ikinci dozunun yapılmasının ardından birkaç hasta dışında yan etki görülmediği bildirildi.

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