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  3. 07 Mart 2020 18:30

İkinci el araç piyasası cep yakıyor

İkinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışı hem vatandaşı hem galericileri mağdur ediyor. Galerici Ahmet Ataseven, ''Ocak ayında 30 bin liraya sattığımız araba şuan 45 ve 47 bin lira seviyelerine çıktı.'' dedi.

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