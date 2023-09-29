İkinci el araç satışına bir ilk olan uygulama

Türkiye'de artık sıfırından bile pahalıya satılan ikinci el araçlar için iktidarın aldığı önlemler soruna çare olamazken, Giresun'daki bir otomobil galerisi ilginç bir satış yöntemine başvurdu.

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