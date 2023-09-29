Anasayfa Video Galeriler Gündem İkinci el araç satışına bir ilk olan uygulama İkinci el araç satışına bir ilk olan uygulama 29 Eylül 2023 Cuma Saat: 07:35 Güncelleme: 29 Eylül 2023 Cuma 07:35 Türkiye'de artık sıfırından bile pahalıya satılan ikinci el araçlar için iktidarın aldığı önlemler soruna çare olamazken, Giresun'daki bir otomobil galerisi ilginç bir satış yöntemine başvurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6516540810e2e11e29461b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kızı yüksek gerilim hattının tepesine çıkartan sebep şaşırttı Siirt'te benekli semender görüntülendi İstanbul'u sel aldı! Araçlar sulara gömüldü Camiye ayakkabıyla girmişti... Başsavcılık'tan açıklama Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: Yaralılar var İstanbul'da büyük patlama! Havalimanında dehşet: 140 kişi hayatını kaybetti Aile içi cinnet: Eşini öldürdü, çocuklarını ve komşusunu yaralayıp intihar etti! İki kız çocuğuna öldüresiye dayak kamerada