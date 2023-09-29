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İkinci el araç satışına bir ilk olan uygulama

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Türkiye'de artık sıfırından bile pahalıya satılan ikinci el araçlar için iktidarın aldığı önlemler soruna çare olamazken, Giresun'daki bir otomobil galerisi ilginç bir satış yöntemine başvurdu.

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