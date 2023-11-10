Anasayfa Video Galeriler Gündem İkinci el araç satışında yine ''sazan sarmalı'' vurgunu! İkinci el araç satışında yine ''sazan sarmalı'' vurgunu! 10 Kasım 2023 Cuma Saat: 13:25 Güncelleme: 10 Kasım 2023 Cuma 13:25 Adana’da bir kişi otomobilini satarken ‘Sazan Sarmalı’ yöntemiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Yeni evli çift ise bu yöntemle 350 bin lira dolandırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654e051b294bd34a0b029017" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TSK'dan bir yeni komutanlık daha: Hedef uzay! Nesli tehlikede olan tür Bursa'da kameraya yansıdı Atatürk'ün yönettiği bando, mızıkanın fotoğrafını ortaya çıktı İsrail ordusu yine hastane vurdu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı Dolmabahçe'de saat 9'u 5 geçe gözyaşları sel oldu! Akdeniz ve Ege'yi istila eden ölümcül balık, rotayı Karadeniz'e çevirdi Saat 9'u 5 geçe metroda Ata'ya saygı duruşu Dolmabahçe'de 10 Kasım töreni