İkinci el araç satışında yine ''sazan sarmalı'' vurgunu!

Adana’da bir kişi otomobilini satarken ‘Sazan Sarmalı’ yöntemiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Yeni evli çift ise bu yöntemle 350 bin lira dolandırıldı.

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