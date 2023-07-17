İkinci el araçta piyasanın çakalları yasak dinlemedi

AK Parti iktidarının ikinci el araç için geç kalan hamleleri yine sonuçsuz kaldı. 300 bin TL'lik cezayı umursamayan bazı oto galeriler yeni ikinci el yasaklarını dinlemedi.

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