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İkinci el araçta piyasanın çakalları yasak dinlemedi

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AK Parti iktidarının ikinci el araç için geç kalan hamleleri yine sonuçsuz kaldı. 300 bin TL'lik cezayı umursamayan bazı oto galeriler yeni ikinci el yasaklarını dinlemedi.

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