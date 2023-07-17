Anasayfa Video Galeriler Gündem İkinci el araçta piyasanın çakalları yasak dinlemedi İkinci el araçta piyasanın çakalları yasak dinlemedi 17 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 12:25 Güncelleme: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:25 AK Parti iktidarının ikinci el araç için geç kalan hamleleri yine sonuçsuz kaldı. 300 bin TL'lik cezayı umursamayan bazı oto galeriler yeni ikinci el yasaklarını dinlemedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b50908f0ba8175071a6e13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da evleri yarasalar bastı Camide ilginç anlar; cemaat neye uğradığını şaşırdı İstanbul'da trafik magandası hamile kadına kabusu yaşattı Buzullar eridi; dev kayalar böyle sürüklendi Plajda sapık öfkesi! Kız çocuklarını görüntülemişler Ünlü tatil cennetinde nüfus patladı, elektrik kesintileri başladı Hatay'da büyük yangın: Alevlerle mücadele 2'nci gününde Tanju Tuncel’in huzurevindeki son videosu herkesi ağlattı Mersin'de orman yangını sürüyor