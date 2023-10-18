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İkinci el otomobilde yine ''sazan sarmalı'' tuzağı

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Kahramanmaraş’ta otomobil almak isteyen vatandaş, ‘Sazan sarmalı’ tuzağına düşerek, 365 bin TL’sini dolandırıcılara kaptırdı.

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