Anasayfa Video Galeriler Gündem İkinci el otomobilde yine ''sazan sarmalı'' tuzağı İkinci el otomobilde yine ''sazan sarmalı'' tuzağı 18 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 12:35 Güncelleme: 18 Ekim 2023 Çarşamba 12:35 Kahramanmaraş’ta otomobil almak isteyen vatandaş, ‘Sazan sarmalı’ tuzağına düşerek, 365 bin TL’sini dolandırıcılara kaptırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652fa6f35f15461cc732aa23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Malatya'dan kahreden manzara! Deprem sonrası koca mahalle tarlaya döndü İsrail'in katliamı sonrasında 2 kardeşin yürek burkan görüntüsü İsrail'in bomba yağdırdığı çocukların kanlı saldırıdan önceki görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da mucize kurtuluş! 3'üncü kattan düşen çocuk böyle kurtuldu İki teröristin öldürüldüğü operasyon kamerada İstanbul'da metrobüs kazası İsrail'den katliam için de katliam: Önce hastane sonra enkazını vurdular İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü Almanya Başbakanı Scholz’un uçağı sirenlerin çalmasıyla tahliye edildi