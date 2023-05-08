Anasayfa Video Galeriler Gündem İkinci el otomobildeki hayal, hayal oldu! İkinci el otomobildeki hayal, hayal oldu! 08 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 14:40 Güncelleme: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:40 Sıfır araçlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle ikinci el otomobillere talep arttı. İkinci el otomobil fiyatları da sıfır otomobil fiyatlarını geçti. İkinci ele gösterilen talep fiyatları da uçurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6458dfaaa13f4c49de37b363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: ''Biz yoluna koyarız'' Sinan Oğan'ın otobüsüne de taşlı saldırı düzenlendi İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: ''Yola çıktık, geliyoruz'' Dokunan yanar! 244 bin TL cezası var Erzurum Dernekler Federasyonu'ndan İmamoğlu'na şok suçlama Kırklareli'nde doğa yürüyüşünde tesadüfen bir servet buldular Bu sefer şiddet uygulayan kadın, şiddet gören erkekti... Bankayı 101 milyon lira dolandıran şebekeye ikinci dalga operasyon YSK, oy pusulalarını tanıttı