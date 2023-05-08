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İkinci el otomobildeki hayal, hayal oldu!

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Sıfır araçlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle ikinci el otomobillere talep arttı. İkinci el otomobil fiyatları da sıfır otomobil fiyatlarını geçti. İkinci ele gösterilen talep fiyatları da uçurdu.

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