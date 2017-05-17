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EGE DENİZİ'NDE BÜYÜK DEPREM ! ANTALYA'DA HİSSEDİLDİ
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  3. 17 Mayıs 2017 15:15

İkinci Mesut Özil vakası mı?

Almanya Bundesliga'da forma giyen Türk asıllı oyunculardan Kerem Demirbay, Türkiye ile Almanya arasında sorun oldu.

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Beykozda hareketli dakikalar! Ekipler olay yerinde
Beykozda hareketli dakikalar! Ekipler olay yerinde
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Cem Küçük: Bu tür hadsiz laflara gerek yok
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Konyada dehşet saçan damat: Kimse yüksek sesle cinayet planlamaz
Konyada dehşet saçan damat: Kimse yüksek sesle cinayet planlamaz
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Ölümü hiçe saydı
Ölümü hiçe saydı
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Türkiyenin tam donanımlı ilk biyomedikal cihazı yalnız ve yaşlı hastaları yalnız bırakmayacak
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Tarihi eser kaçakçılarına darbe...
Tarihi eser kaçakçılarına darbe...