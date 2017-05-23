SON DAKİKA
YENİ FETÖ DALGASI: TSK'DA ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR !
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mayıs 2017 08:45

İkitelli'deki yangın havadan böyle görüntülendi

İKİTELLİ'de bulunan bir yağ deposunda henüz belli olmayan bir nedenle çıkan yangında yükselen dumalar birçok yerden görüldü.

Video Galeri
İngiltere'de konserde patlama!.. Çok sayıda ölü ve yaralı var!
İngiltere'de konserde patlama!.. Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Video Galeri
İngilteredeki patlama anı böyle görüntülendi
İngilteredeki patlama anı böyle görüntülendi
Video Galeri
Dükkanında ölü bulundu
Dükkanında ölü bulundu
Video Galeri
Hataydaki kaçak silah operasyonunda 2 tutuklama
Hataydaki kaçak silah operasyonunda 2 tutuklama
Video Galeri
Diyarbakırda 1400 polisle dev huzur operasyonu
Diyarbakırda 1400 polisle dev huzur operasyonu
Video Galeri
Şehit yakınları ile sanık yakınları birbirine girdi
Şehit yakınları ile sanık yakınları birbirine girdi