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  3. 27 Mayıs 2017 11:45

İkizlerin protez bacak sevinci

Suriye’de rejim güçlerinin attığı bombardımanda ikiz kardeşler birer bacağını kaybetti. Suriyeli ikizlerin kopan bacaklarının yerine Adıyaman’da protez takıldı.

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Beton mikserinin köprülü kavşaktan düşme anı kameralara yansıdı
Beton mikserinin köprülü kavşaktan düşme anı kameralara yansıdı
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İlk sahurda kadınlar davul çaldı
İlk sahurda kadınlar davul çaldı
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Ankara'da feci kaza
Ankara'da feci kaza
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Ankara'da feci kaza
Ankara'da feci kaza
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Katliam gibi kaza: 8 ölü, 32 yaralı
Katliam gibi kaza: 8 ölü, 32 yaralı
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Çocuk istismarında flaş gelişme
Çocuk istismarında flaş gelişme