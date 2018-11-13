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  3. 13 Kasım 2018 16:50

İklim değişikliğine dikkat çekmek için Fransa’dan yola çıktı

Fransız Elektronik Teknisyeni David Ligouy, iklim değişikliği ve barışa dikkat çekmek için güneş enerji panelleriyle çalışan elektrikli üç tekerli bisikletiyle Erzincan’a geldi. Bisikletle, İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan’dan geçerek Türkiye’ye gelen David Ligouy, hedefinin 8 bin kilometre yaparak Arnavutluk ve...

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