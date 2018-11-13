İklim değişikliğine dikkat çekmek için Fransa’dan yola çıktı
13 Kasım 2018 16:50
İklim değişikliğine dikkat çekmek için Fransa’dan yola çıktı
Fransız Elektronik Teknisyeni David Ligouy, iklim değişikliği ve barışa dikkat çekmek için güneş enerji panelleriyle çalışan elektrikli üç tekerli bisikletiyle Erzincan’a geldi. Bisikletle, İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan’dan geçerek Türkiye’ye gelen David Ligouy, hedefinin 8 bin kilometre yaparak Arnavutluk ve...