Anasayfa Video Galeriler Gündem İkna edilen 2 terörist Batman’da güvenlik güçlerine teslim oldu İkna edilen 2 terörist Batman’da güvenlik güçlerine teslim oldu 27 Ocak 2022 Perşembe Saat: 12:25 Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması sonucu Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK'lı terörist, aileleriyle buluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f26511807af33a097dc923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR NTV'den İBB'nin reklamlarına 'Erdoğan'' engeli Sokak ortasında silahlı saldırı kamerada Kastamonu'nda karda güldüren ''kavga'' kamerada Sınıfa öğretmen dehşeti kamerada! Öğrencisini yere fırlattı Bircan Bali gözyaşlarına boğuldu: 7 kurşunla öldürdüler Kar yağışı nedeniyle düğün salonu çöktü Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu yaşamını yitirdi Türk yarışmacı Belçika'nın ''O Ses'' yarışmasını salladı ''Islak imza ile hazineden 6 milyar TL’nin nasıl iç edildi anlatmak istiyorum''