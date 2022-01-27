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  4. İkna edilen 2 terörist Batman’da güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna edilen 2 terörist Batman’da güvenlik güçlerine teslim oldu

Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması sonucu Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK'lı terörist, aileleriyle buluştu.

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