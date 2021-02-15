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  3. 15 Şubat 2021 14:10

İkranur Tirsi'nin katili amcası çıktı!

Giresun'da geçen yıl kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin katil zanlısının 14 yaşındaki amcası olduğu ortaya çıktı.

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