İktidar yasakladı, çiftçiler yolu kapattı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın domates için getirdiği ihracat yasağını protesto eden çiftçiler Antalya-Fethiye yolunu trafiğe kapattı.

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