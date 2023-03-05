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İktidar yasakladı, çiftçiler yolu kapattı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın domates için getirdiği ihracat yasağını protesto eden çiftçiler Antalya-Fethiye yolunu trafiğe kapattı.

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