Anasayfa Video Galeriler Gündem İktidar yasakladı, çiftçiler yolu kapattı İktidar yasakladı, çiftçiler yolu kapattı 05 Mart 2023 Pazar Saat: 22:20 Tarım ve Orman Bakanlığı’nın domates için getirdiği ihracat yasağını protesto eden çiftçiler Antalya-Fethiye yolunu trafiğe kapattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6404eb746a09ad34720c6ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ''gizemli evi'' rekor bir rakamla satılığa çıkartıldı Meral Akşener Altılı Masa'ya dönme şartını açıkladı Silahlı kız kaçırma girişimi kanlı bitti! Birlikte öldüler Fırtına Bodrum'u yıkıp geçti; ortalık savaş alanına döndü Depremde ağır hasar alan 7 katlı bina çöktü Taksiciyle turist yolcu arasında ücret tartışması kamerada Millet İttifakı Akşener'siz toplandı Erdoğan'dan Altılı Masa açıklaması Akşener belediye başkanları ile görüştü