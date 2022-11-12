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''İktidara geldiğimizde LGBT-İ derneklerini kapatacağız''

Buket Aydın’ın programına konuk olan Yeniden Refah Partisinin Başkanı Fatih Erbakan “İktidara geldiğimizde LGBT-i derneklerini kapatacağız” dedi.

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