Anasayfa Video Galeriler Gündem ''İktidara geldiğimizde LGBT-İ derneklerini kapatacağız'' ''İktidara geldiğimizde LGBT-İ derneklerini kapatacağız'' 12 Kasım 2022 Cumartesi Saat: 11:45 Buket Aydın’ın programına konuk olan Yeniden Refah Partisinin Başkanı Fatih Erbakan “İktidara geldiğimizde LGBT-i derneklerini kapatacağız” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636f5d222a5af76aae588383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabinede kriz! Bakan Bakan'ı suçladı Ersan Şen'den Cem Küçük'e: ''Sana göre Almanya'da millet donla geziyor'' Metrobüste taciz iddiasına linç girişimi 7 terörist teslim oldu Şehidin operasyon öncesi çekilen son görüntüleri yürek burktu Yerli otomobil TOGG'un fabrikasından yeni görüntüler Sokak köpekleri Biden'ı susturdu Yarasa yediği anları paylaştı, cezası ağır oldu Kendisini tanımayan vatandaşa İnce'den şok yanıt: ''Şarkıcıyım, pop söylüyorum''