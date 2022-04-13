Anasayfa Video Galeriler Gündem İktidara yakınlığıyla bilinen kanaldaki ''güzel kazıklandık'' çıkışı olay oldu İktidara yakınlığıyla bilinen kanaldaki ''güzel kazıklandık'' çıkışı olay oldu 13 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 10:25 AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen TGRT Haber ekranlarında sunucusu Ekrem Açıkel'in akaryakıt fiyatları için "Güzel kazıklandık, müthiş kazıklandık" çıkışı olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62567ae8130b1b0752271fc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Münevver Karabulut'un babası hakkında canlı yayında olay sözler Suriyeliler, Afganlar yetmezmiş gibi bu sefer de Kamerunlular yakalandı Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu Rıdvan Dilmen TFF Başkanlığına aday olacak mı? ''Türk futbolunun bana ihtiyacı var'' Tekirdağ üzerinde korkutan anlar! Dev uçağı gören panik yaşadı -Ünlü evlilik ve ilişki terapistini şoke eden soru: ''Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor'' ''Fiyatlar uygun'' diyen AK Partili vekilden ''U'' dönüşü: ''Vatandaş haklı'' ODTÜ’de büyük protesto! Ali Babacan'ın ziyareti iptal New York metrosunda can pazarı! Çok sayıda yaralı var