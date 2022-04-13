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  4. İktidara yakınlığıyla bilinen kanaldaki ''güzel kazıklandık'' çıkışı olay oldu

İktidara yakınlığıyla bilinen kanaldaki ''güzel kazıklandık'' çıkışı olay oldu

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen TGRT Haber ekranlarında sunucusu Ekrem Açıkel'in akaryakıt fiyatları için "Güzel kazıklandık, müthiş kazıklandık" çıkışı olay oldu.

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