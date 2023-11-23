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  4. İktidarda 6284 çatlağı! Cumhur İttifakı hedef aldı Bakan savundu

İktidarda 6284 çatlağı! Cumhur İttifakı hedef aldı Bakan savundu

Cumhur İttifakı'nın yıllardır hedefinde olan 6284 sayılı kanun ile ilgili açıklama yapan Bakan Göktaş, "Kadına şiddetle mücadelenin altyapısını güçlendiriyor" dedi.

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