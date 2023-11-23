Anasayfa Video Galeriler Gündem İktidarda 6284 çatlağı! Cumhur İttifakı hedef aldı Bakan savundu İktidarda 6284 çatlağı! Cumhur İttifakı hedef aldı Bakan savundu 23 Kasım 2023 Perşembe Saat: 12:00 Cumhur İttifakı'nın yıllardır hedefinde olan 6284 sayılı kanun ile ilgili açıklama yapan Bakan Göktaş, "Kadına şiddetle mücadelenin altyapısını güçlendiriyor" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655f14b19cf69afb4d075103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Faciaya ramak kaldı! Koca kaya 5 kişilik aileyi dümdüz ediyordu Nesli tehlike altında... Balıkçının ağına ''insan yüzlü'' balık takıldı Meteoroloji uyarmıştı: Kars’ta yoğun kar yağışı CHP'li Gürsel Tekin resmen açıkladı: Belediye Başkanlığı'na adayım Batan gemideki bir kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'da kapkaç anı kamerada: Genç kız yere savruldu İki tren kafa kafaya çarpıştı: 25 yaralı Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü Fabrikada büyük yangın! Saatlerce sürdü, geceyi gündüze çevirdi