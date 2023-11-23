İktidarda 6284 çatlağı! Cumhur İttifakı hedef aldı Bakan savundu

Cumhur İttifakı'nın yıllardır hedefinde olan 6284 sayılı kanun ile ilgili açıklama yapan Bakan Göktaş, "Kadına şiddetle mücadelenin altyapısını güçlendiriyor" dedi.

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