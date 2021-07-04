Anasayfa Video Galeriler Gündem İktidarı eleştiren BBP'li kadın yöneticiye ters kelepçe İktidarı eleştiren BBP'li kadın yöneticiye ters kelepçe 04 Temmuz 2021 Pazar Saat: 11:15 İktidarı eleştiren Büyük Birlik Partisi Ordu Kadın Kolları İl Başkanı Fatma Yümlü, iş yerinde ters kelepçe ile gözaltına alındığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e16e2a34fe67497c66c443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyada 14 yaşındaki çocuğu taciz etti! Meydan dayağı kamerada Ankara'da dev hortum panik yarattı Çocuk tacizcisini önce dövüp sonra polise teslim ettiler Yağmur sonrası sel ve heyelan yıkıp geçti! O anlar kamerada Müge Anlı'da bir ilk! Hipnozla konuşturacaklar Animasyon değil, montaj değil! Okyanus alev alev yandı Mide bulandıran taciz: Sokak ortasında üzerine atladı Dünyanın en saçma binası'nın kapı ve pencerelerini çalmaya çalıştılar! Elmalı davası’ndaki çocukların öz babası ilk kez canlı yayında konuştu