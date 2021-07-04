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İktidarı eleştiren BBP'li kadın yöneticiye ters kelepçe

İktidarı eleştiren Büyük Birlik Partisi Ordu Kadın Kolları İl Başkanı Fatma Yümlü, iş yerinde ters kelepçe ile gözaltına alındığını açıkladı.

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