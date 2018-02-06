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  3. 06 Şubat 2018 22:15

İlaç fabrikası alev alev

Kocaeli Dilovası’nda ilaç fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. (İHA)

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