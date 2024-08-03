Anasayfa Video Galeriler Gündem İlaçlama yapılan binada 9 kişi hastanelik oldu İlaçlama yapılan binada 9 kişi hastanelik oldu 03 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 10:51 İstanbul Sultangazi'de, 3 katlı binanın bodrum katında bulunan özel bir anaokulunda yapılan ilaçlama, binayı sardı. Olayda 4'ü çocuk, 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ade19529dacc8f97020197" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı Midesinde 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Ücretsiz olarak tek tıkla öğrenin 83'lük delikanlı Karadeniz açıklarında gözden kayboluyor; onu gören telefona sarılıyor Tartıştığı kardeşine acımadı: Sokak ortasında silahla vurdu İran'dan Türkiye'ye getirilmiş: 2 ilde 1.5 ton metamfetamin ele geçirildi Huzurevinde çıkan yangın panik yarattı Sokak ortasında babasını öldürdü Beşiktaş transferi resmen açıkladı