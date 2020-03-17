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  3. 17 Mart 2020 08:25

İlahiyatçı Demircan koronavirüsün yayılmasını eş cinsel ilişkiye bağladı

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan'ın Veyis Ateş'in sunduğu Habertürk Ana Haber'de koronavirüs salgınına evlilik dışı ilişki ve eş cinselliğin olduğunu söyleyince sosyal medya birbirine girdi.

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