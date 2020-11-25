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  3. 25 Kasım 2020 13:00

İlber Hoca İlber Hoca olalı bu duruma düşmemişti!

Youtube’daki ilk projesi için Tuhaf’la anlaşan ve “Bi Sorum Var!” programının yüzü olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, programın yeni bölümünde 7 yaşındaki Sedef’in soruları karşısında oldukça zor anlar yaşadı.

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