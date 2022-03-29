Anasayfa Video Galeriler Gündem İlber hoca Türk siyasi tarihindeki en kötü siyasetçisini açıkladı İlber hoca Türk siyasi tarihindeki en kötü siyasetçisini açıkladı 29 Mart 2022 Salı Saat: 14:15 Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatında gördüğü en kötü siyasetçinin eski Başbakan Tansu Çiller olduğunu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6242ea4daeb41574fb4eaf13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Edirne'de dehşet evi! 4 kişinin cesedi bulundu MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı Kangal ve kurt karşı karşıya! Tek hamleyle yere serdi İETT otobüsünde korkutan yangın İzmir'de pes dedirten olay! Çocuk heykellerinin başına gelmeyen kalmadı CNN Türk'te ''başka derdiniz mi kalmadı'' dedirten canlı yayın İmamoğlu, Aşık Veysel anmasında türkü söyledi Davutoğlu'na büyük şok! ''Sen devlet hainisin'' diye bağırdı Ne para, ne altın ne de kripto para... Damat ile geline öyle bir şey taktılar ki..