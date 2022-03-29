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  4. İlber hoca Türk siyasi tarihindeki en kötü siyasetçisini açıkladı

İlber hoca Türk siyasi tarihindeki en kötü siyasetçisini açıkladı

Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatında gördüğü en kötü siyasetçinin eski Başbakan Tansu Çiller olduğunu açıkladı.

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