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İlber Ortaylı açıkladı; Atatürk neden öldü ?

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıldönümünde anılırken, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Atatürk'ün ölüm sebebiyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

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