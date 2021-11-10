Anasayfa Video Galeriler Gündem İlber Ortaylı açıkladı; Atatürk neden öldü ? İlber Ortaylı açıkladı; Atatürk neden öldü ? 10 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 09:51 Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıldönümünde anılırken, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Atatürk'ün ölüm sebebiyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618b6bf1e0d5d6649805b7d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''10 milyar doları şakkadak satarım'' diyen isimden yeni tahmin: ''Paraşütsüz düşecek!'' Açık açık yalan söyledi, yalan söylediğini reddetti ve Türkiye'yi suçladı Malatya’da çöken binayla ilgili peş peşe gözaltılar Gülben'den Safiye'yi şoke eden sözler Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş yaşadıklarını anlattı İki katlı bina çöktü: Enkaz altından sesler geliyor İlginç anlar: Takım arkadaşını maçın ortasında tekme tokat dövdü Tunceli'de balıkçılar yakaladı: Bu balığın eti 100, havyarı 2 milyon lira İki katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var!