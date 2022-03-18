Anasayfa Video Galeriler Gündem İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı 18 Mart 2022 Cuma Saat: 18:25 Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Zaferi’nin 107. yılına özel konuk olarak katıldığı canlı yayın programında, Mehmet Akif Ersoy‘dan ve onun dizelerinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6234a460d7694733e53990d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 43 yaşına giren Nez sosyal medyayı sallayan dansıyla geri döndü Çanakkale Zaferi'nin 110 yaşındaki şahidi o günleri anlattı Rusya, üniversite ve yerleşim yerlerine bomba yağdırdı: Ölü ve yaralılar var Şoke eden iddia: Rusya, Ukrayna'dan sonra bu 3 ülkeyi işgal edecek! İstanbul'da kadına öldüresiye dayak kamerada Burası Kiev değil, başkent Ankara! ''Ucuz alışveriş'' izdihamı kamerada Rusya, Ukrayna'da Lviv'i vurdu Lüks villanın içinden geçen içme suyu hattı görenleri şoke etti İstanbul'da 9 milyon liralık vurgun yapan çeteye şafak operasyonu