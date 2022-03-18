İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Zaferi’nin 107. yılına özel konuk olarak katıldığı canlı yayın programında, Mehmet Akif Ersoy‘dan ve onun dizelerinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

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