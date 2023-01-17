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  4. İlber Ortaylı noktayı koydu: ''Türkiyeli değilim Türküm''

İlber Ortaylı noktayı koydu: ''Türkiyeli değilim Türküm''

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Katıldığı canlı yayında "Türklük bir mirastır" diyen Prof. Dr. İlber Ortaylı son günlerde kamuoyunu meşgul eden "Türklük" tartışmasındaki görüşlerini "Türkiyeli değilim Türküm" diyerek açıkladı.

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