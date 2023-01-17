Anasayfa Video Galeriler Gündem İlber Ortaylı noktayı koydu: ''Türkiyeli değilim Türküm'' İlber Ortaylı noktayı koydu: ''Türkiyeli değilim Türküm'' 17 Ocak 2023 Salı Saat: 10:20 Güncelleme: 17 Ocak 2023 Salı 10:20 Katıldığı canlı yayında "Türklük bir mirastır" diyen Prof. Dr. İlber Ortaylı son günlerde kamuoyunu meşgul eden "Türklük" tartışmasındaki görüşlerini "Türkiyeli değilim Türküm" diyerek açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c64c37e53dbc19747eb363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz gazını evlere getirecek boru hattı böyle görüntülendi Haluk Bayraktar'a ''Kardeşiniz damat olduktan sonra mı önünüz açıldı?'' sorusu 18 ilde, yüzlerce gözaltı! Aralarında doktorlar da var Türkiye bunu da gördü! Burası ne Antalya, ne Muğla, ne de İzmir! Yolcu uçağında ''powerbank'' yangını; uçak savaş alanına döndü Trendyol GO kuryeleri kontak kapattı! Bir dini vakıfta daha 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar Zafer Partisi Suriyeliler ile birlikte Nagehan Alçı'yı da Suriye'ye gönderdi 2 aile birbirine girdi, ölü ve yaralılar var