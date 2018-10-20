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  3. 20 Ekim 2018 11:41

İlber Ortaylı: ''Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar''

Prof. Dr. İlber Ortaylı, özel bir okulda düzenlenen etkinlikte Atatürk döneminin ardından 1946 yılından itibaren CHP, DP ve AP'nin olur, olmaz okullar açıp işin cılkını çıkardıklarını öne sürdü.

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