İlber Ortaylı: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Afgan göçmenlerle ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

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