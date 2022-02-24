Anasayfa Video Galeriler Gündem İlber Ortaylı'dan Putin'e sert ''Osmanlı'' tepkisi İlber Ortaylı'dan Putin'e sert ''Osmanlı'' tepkisi 24 Şubat 2022 Perşembe Saat: 07:50 Ukrayna'ya askeri harekat başlatan Rusya lideri Putin'in "modern Ukrayna'yı Rusya kurdu" çıkışına, ünlü tarihçi İlber Ortaylı itiraz etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62170e89975af47f0c7935d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da rehine krizi: Keskin nişancılar etkisiz hale getirdi Cüneyt Arkın genç sinemacılara böyle seslendi Güvenlik Konseyindeki gergin anlar: Putin'in çıkışı sonrası kekeledi Bodrum'da yunus sürüsü görüntülendi Eli silahlı Suriyeli çetelerin İstanbul'daki dehşet saçtı! O anlar kamerada Kaza yapan taksici, turistlerle tartıştı İstanbullu her nefeste ölüyor ama farkında değil! Korkutan harita yayınlandı! Tekirdağ - Çanakkale Otoyolu'nun son halini kuşbakışı görüntülendi İstanbul'da ''çatıdaki'' genç kadın yürekleri ağızlara getirdi