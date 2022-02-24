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  4. İlber Ortaylı'dan Putin'e sert ''Osmanlı'' tepkisi

İlber Ortaylı'dan Putin'e sert ''Osmanlı'' tepkisi

Ukrayna'ya askeri harekat başlatan Rusya lideri Putin'in "modern Ukrayna'yı Rusya kurdu" çıkışına, ünlü tarihçi İlber Ortaylı itiraz etti.

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