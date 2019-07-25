  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Temmuz 2019 18:05

İlber Ortaylı'nın o ismi elinden öpmesi sosyal medyayı salladı

Tarihçi-yazar İlber Ortaylı’nın imza gününe gelen Ömer Tuğrul İnançer’le karşılaşması ve İlber Ortaylı'nın Ömer Tuğrul İnançer'in elini öpmek istemesi sosyal medyayı salladı

Video Galeri
Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı
Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı
Video Galeri
THY B787-9 Dreamliner’ların hikayesini paylaştı
THY B787-9 Dreamliner’ların hikayesini paylaştı
Video Galeri
Başkent’te besi çiftliğinde yangın
Başkent’te besi çiftliğinde yangın
Video Galeri
Düzce afet bölgesi ilan edildi
Düzce afet bölgesi ilan edildi
Video Galeri
Onun patisinin ulaşamadığı yer yok
Onun patisinin ulaşamadığı yer yok
Video Galeri
Bodrum’da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı: 3 yaralı
Bodrum’da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı: 3 yaralı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM