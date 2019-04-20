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  3. 20 Nisan 2019 11:22

İlber Ortaylı'ya kahkaha attıran Şeyma Subaşı mesajı

Ünlü profesör İlber Ortaylı kendisi için yayınlana ironik Şeyma Subaşı mesajı sonrasında canlı yayında kahkahayı bastı.

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