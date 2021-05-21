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  4. İletişim Başkan Yardımcısı'nın İngilizce konuştuğu video olay oldu

İletişim Başkan Yardımcısı'nın İngilizce konuştuğu video olay oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizce konuştuğu video sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

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