Anasayfa Video Galeriler Gündem İletişim Başkan Yardımcısı'nın İngilizce konuştuğu video olay oldu İletişim Başkan Yardımcısı'nın İngilizce konuştuğu video olay oldu 21 Mayıs 2021 Cuma Saat: 12:56 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizce konuştuğu video sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a783c3c0afb04085735673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmaray'da tekme ve tokatlar konuştu Ateşe tiner döken 2 çocuk ölümden döndü Bartın'da ilk kez bir plaj mavi bayrak aldı Rize'ye göç eden 30 bin kişiye kritik uyarı Balıkesir'de fırtına yıktı geçti: 20 tekne battı 8 ilde ''Sahil Rüzgarı'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Habertürk canlı yayınında skandal hata: Karamollaoğlu panikledi Nevşin Mengü canlı yayında gelen yoruma isyan etti Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yeni görüntüleri ortaya çıktı