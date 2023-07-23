İlginç anlar: İETT otobüsünde dans ve eğlence kamerada!

Kadıköy'de çift katlı İETT otobüsünün üst katında bir grup genç müzik eşliğinde dans etti. O görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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