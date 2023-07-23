Anasayfa Video Galeriler Gündem İlginç anlar: İETT otobüsünde dans ve eğlence kamerada! İlginç anlar: İETT otobüsünde dans ve eğlence kamerada! 23 Temmuz 2023 Pazar Saat: 13:40 Kadıköy'de çift katlı İETT otobüsünün üst katında bir grup genç müzik eşliğinde dans etti. O görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bd03a6febb42146d7216e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Artvin'de Temmuz ayında kar topu keyfi Korku dolu anlar: Tramvayda bıçaklı saldırı kameralara yansıdı Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı Titanic'i aratmayan görüntüler! Bebek'te iskele çöktü, onlarca kişi denize düştü İstanbul'da iki ayrı noktada orman yangını Eşini ve kızını otelin havuzunda öldürdü Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı Tunceli'de polis müdahalesi: Gözaltılar var Zara'nın konserinde ilginç anlar! Bir anda üzerine fırladı