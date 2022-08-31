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İlginç gelenek: Damadı vinçle sallandırıp altında oynadılar

Bursa'nın İznik ilçesinde ilginç bir gelenek kameralara yansıdı. Geleneğe göre düğün öncesi damadı vinç ile sallandırıp altında oynadılar.

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