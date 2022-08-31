Anasayfa Video Galeriler Gündem İlginç gelenek: Damadı vinçle sallandırıp altında oynadılar İlginç gelenek: Damadı vinçle sallandırıp altında oynadılar 31 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 17:00 Bursa'nın İznik ilçesinde ilginç bir gelenek kameralara yansıdı. Geleneğe göre düğün öncesi damadı vinç ile sallandırıp altında oynadılar. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630f697b6fc4113846660013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa felaketi yaşıyor! Otomobiller sürüklendi, karayla deniz birleşti Bursa'yı sağanak ve fırtına vurdu; Terminalin çatısı çöktü! Dolu felaketi! 1 çocuk öldü, 30 kişi yaralandı Beşiktaş taraftarı ayaklanacak! A Spor yorumcusundan skandal sözler İsmail Saymaz ile Ayşenur Arslan'ın canlı yayındaki tartışması olay oldu Ege beşik gibi sallanıyor! 5.1'lik bir deprem daha Alkollü sürücü polis aracına kafa attı Kılıçdaroğlu: ''Siyasete giren adamın malı, mülkü, gemileri, uçakları olmaz'' İstanbul'da psikopat koca dehşeti: Eski eşini satırla kovaladı