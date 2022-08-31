İlginç gelenek: Damadı vinçle sallandırıp altında oynadılar

Bursa'nın İznik ilçesinde ilginç bir gelenek kameralara yansıdı. Geleneğe göre düğün öncesi damadı vinç ile sallandırıp altında oynadılar.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630f697b6fc4113846660013" allowfullscreen></iframe>