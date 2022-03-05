Anasayfa Video Galeriler Gündem İlginç görüntü: Casusluk şüphelisini yakalayıp direğe bağladılar İlginç görüntü: Casusluk şüphelisini yakalayıp direğe bağladılar 05 Mart 2022 Cumartesi Saat: 15:50 Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları birçok şehirde devam ederken, nispeten sakin günler yaşayan Lviv'de ilginç bir olay yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62235c8e739f8245c75349b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korku dolu anlar kamerada! Canını son anda kurtardı Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşan Çeçenler: Kadirov Çeçen değil Rus Ukrayna ordusu Rus helikopterini düşürdü Hazal Kaya'nın Pera Palas'ta Gece Yarısı'na damga vuran Atatürk sahnesi Maaşını çekmek için gittiği bankada ''öldüğünü'' öğrendi Şahan Gökbakar HaberTürk'ü fena ''ti''ye aldı Dünya Ukraynalı bu çiftçiyi konuşuyor! Rus füzesini böyle ele geçirdiler Taksiciler bu sefer birbirini dövdü! Öldüresiye dayak kamerada Trafikte ''korna'' dehşeti! Çekiçle saldırdı