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  4. İlginç görüntü: Casusluk şüphelisini yakalayıp direğe bağladılar

İlginç görüntü: Casusluk şüphelisini yakalayıp direğe bağladılar

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları birçok şehirde devam ederken, nispeten sakin günler yaşayan Lviv'de ilginç bir olay yaşandı.

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