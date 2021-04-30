Anasayfa Video Galeriler Gündem İlginç görüntüler! Asansöre at bindirmeye çalıştılar İlginç görüntüler! Asansöre at bindirmeye çalıştılar 30 Nisan 2021 Cuma Saat: 21:06 İsrail’de arkadaşını ziyaret etmek isteyen kişi, atını çalınır diye asansöre bindirmeye çalışınca polis tarafından gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608c47083c86c23473007603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Temel Karamollaoğlu açıkladı: Saadet Partisi Cumhur ittifakına katılacak mı? Polisin kafeyi bastığını görünce balkondan kaçmaya çalıştılar Tam kapanma gününde caddede fuhuş pazarlığı Tam kapanmadan sonra ne olacak? İşte normalleşme planı Tam kapanmada alkollü araç sürerken yakalandı, polise zor anlar yaşattı Yürek yakan olay: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm İstanbul'da metrobüste yangın paniği! Erdoğan: ''En kötü ihtimalle Türkiye'deyim'' Oyuncu Hülya Duyar'ın dans videosuna beğeni yağdı