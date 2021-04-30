  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İlginç görüntüler! Asansöre at bindirmeye çalıştılar

İlginç görüntüler! Asansöre at bindirmeye çalıştılar

İsrail’de arkadaşını ziyaret etmek isteyen kişi, atını çalınır diye asansöre bindirmeye çalışınca polis tarafından gözaltına alındı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Temel Karamollaoğlu açıkladı: Saadet Partisi Cumhur ittifakına katılacak mı?
Polisin kafeyi bastığını görünce balkondan kaçmaya çalıştılar
Tam kapanma gününde caddede fuhuş pazarlığı
Tam kapanmadan sonra ne olacak? İşte normalleşme planı
Tam kapanmada alkollü araç sürerken yakalandı, polise zor anlar yaşattı
Yürek yakan olay: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm
İstanbul'da metrobüste yangın paniği!
Erdoğan: ''En kötü ihtimalle Türkiye'deyim''
Oyuncu Hülya Duyar'ın dans videosuna beğeni yağdı